Ionut Serban, la a doua experienta dupa ce a plecat de la Dinamo. Mijlocasul s-a pus pe picioare la CS Blejoi, iar acum isi incearca norocul in alta parte

Ionut Serban a schimbat echipa dupa aproape un an petrecut la CS Blejoi. Surprinzator, desi mijlocasul de 27 de ani evolua la prima clasata in Seria 5 a Ligii 3, a decis sa semneze cu Cetatea Turnu Magurele, situata pe locul 4 in Seria 6 a Ligii 3.Ionut Serban, fostul mijlocas al lui Dinamo, a semnat cu Cetatea Turnu MagureleMijlocas, Ionut Serban s-a despartit de Dinamo in vara lui 2021, iar pana in martie 2022 a fost liber de contract. Experienta de la formatia bucuresteana l-a tras cu ... citeste toata stirea