Ionut Serban reactioneaza dupa eliminarea cu FCSB: "Mi-am pierdut controlul, dar trebuia rosu si la Tanase"

Articol de GSP - Publicat luni, 21 martie 2022, 09:42 / Actualizat luni, 21 martie 2022 10:00Ionut Serban (30 de ani), capitanul celor de la FC Arges, a analizat faza in urma careia a fost eliminat in duelul cu FCSB, pierdut de pitesteni, scor 2-3.Serban a fost eliminat in minutul 68 dupa ce l-a lovit cu palma peste fata pe Florin Tanase. Totul s-a produs in urma unui conflict intre Tanase si Said, care a degenerat. Acesta a recunoascut ca merita sa vada cartonasul rosu, insa sustine ca si ... citeste toata stirea