Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 14 octombrie 2023, 09:43 / Actualizat sambata, 14 octombrie 2023 10:50Dupa prestatia stearsa pe care "tricolorii" au avut-o in meciul cu Belarus (0-0)selectionerul Edi Iordanescu e gata sa faca schimbari masive in echipa de start pentru partida cu Andorra.Romania - Andorra, urmatorul meci al "tricolorilor", se joaca pe 15 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Prima TV.Romania are nevoie de victorie cu Andorra pentru a ramane ... citeste toata stirea