Iordanescu si-a gasit secund: un fost antrenor de la Dinamo si FCSB! * Aduce in staff si un om de la CFR Cluj

Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 08 februarie 2022, 07:58 / Actualizat marti, 08 februarie 2022 08:29Edi Iordanescu e aproape sa-l aduca pe Mihai Teja ca secund si l-a convins deja pe Cristian Dragota, preparatorul fizic de la CFR Cluj sa vina in staff-ul echipei nationale.Edi Iordanescu isi completeaza schema din staff, dupa ce a negociat cu multi in perioada aceasta. El l-a convins pe Cristian Dragota, preparatorul fizic cu care CFR a castigat campionatul in patru ... citeste toata stirea