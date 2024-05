Irina Bara a trecut de primul tur al turneului ITF de la Madrid

Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 14 mai 2024, 17:42 / Actualizat marti, 14 mai 2024 18:06Irina Bara (29 ani, 198 WTA) s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Madrid, dotat cu premii totale de 100.000 de dolari.Irina Bara a trecut in primul tur al turneului ITF de australianca Destanee Aiava (24 ani, 195 WTA) cu 6-3, 7-5.Ea va juca in turul secund cu invingatoarea dintre Zhuoxuan Bai (China), a doua favorita, si Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra). ... citește toată știrea