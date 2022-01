Irina Bara, invinsa in ultimul tur al calificarilor la Australian Open * 5 romance pe tabloul principal

Articol de GSP - Publicat vineri, 14 ianuarie 2022, 07:52 / Actualizat vineri, 14 ianuarie 2022 08:09Irina Bara (26 de ani, locul 136 WTA) a pierdut in ultimul tur al calificarilor de la Australian Open, 2-6, 1-6 cu Viktoriya Tomova (26 de ani, 119 WTA), astfel ca nu se va afla pe tabloul principal al primului turneu de Grand Slam al anului.Singura jucatoare din Romania care a participat in ultimul tur al calificarilor de la Australian Open, Irina Bara, a fost invinsa in aceasta dimineata ... citeste toata stirea