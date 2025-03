Irina Begu a fost eliminata de la Indian Wells * Adversara ei a castigat 11 din ultimele 12 game-uri ale partidei

Articol de David Istrate - Publicat sambata, 08 martie 2025, 09:29 / Actualizat sambata, 08 martie 2025 09:32Irina Begu (34 de ani, 74 WTA) a fost eliminata in turul al doilea al Indian Wells, dupa o infrangere in trei seturi (7-6 (2), 3-6, 0-6) in fata lui Katie Boulter (28 de ani, 38 WTA). In competitia din California au mai ramas doua romance: Sorana Cirstea (34 de ani, 111 WTA) si Jaqueline Cristian (26 de ani, 79 WTA).Dupa victoria din primul tur cu Ann Li (24 de ani, 66 WTA), scor 7-5, ... citește toată știrea