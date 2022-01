Irina Begu, despre "thriller-ul" cu Dodin, de la Australian Open: "Am luptat pana la capat"

Articol de GSP - Publicat marti, 18 ianuarie 2022, 09:44 / Actualizat marti, 18 ianuarie 2022 10:01Irina Begu (31 de ani, 58 WTA) e in turul II la Australian Open, dupa succesul in fata lui Oceane Dodin (25 de ani, 85 WTA), scor 2-6, 7-5, 6-3. In turul urmator, Irina o va intalni, joi, pe belgianca Elise Mertens (31 de ani, 64 WTA), organizatorii urmand sa anunte ora de start.La capatul meciului de doua ore si 37 de minute, Irina Begu si-a analizat prestatia si a explicat cum a reusit sa ... citeste toata stirea