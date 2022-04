Irina Begu e in "optimi" la Charleston * Victorie cu Ajla Tomljanovic

Articol de GSP - Publicat joi, 07 aprilie 2022, 09:06 / Actualizat joi, 07 aprilie 2022 09:55Irina Begu (31 de ani, 66 WTA) s-a calificat in aceasta dimineata in "optimile" competitiei de la Charleston (Statele Unite), dupa un succes categoric reusit in fata australiencei Ajla Tomljanovic (28 de ani, 39 WTA), scor 6-2, 6-3.Reprezentanta Romaniei, convocata si la nationala pentru duelul cu Polonia din Fed Cup, a inceput solid partida, surprinzand-o pe Tomljanovic cu agresivitatea etalata la ... citeste toata stirea