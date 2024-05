Irina Begu e in turul 2 la Roland Garros * A cedat doar patru game-uri

Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 27 mai 2024, 20:05 / Actualizat luni, 27 mai 2024 22:46Irina Begu (33 de ani, 127 WTA) s-a calificat in turul doi la Roland Garros, dupa o victorie impotriva argentiniencei Julia Riera (21 de ani, 116 WTA), scor 6-2, 6-2.Irina Begu este la a treisprezecea participare pe zgura pariziana, turneul unde a atins de doua ori optimile de finala in 2016 si 2022.Revenita in circuit exact pentru sezonul de zgura, dupa o pauza de sase luni din cauza unei ... citește toată știrea