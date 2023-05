Articol de David Marinescu - Publicat joi, 11 mai 2023, 10:11 / Actualizat joi, 11 mai 2023 10:30Trei jucatoare din Romania evolueaza astazi in turul secund al turneului de la Roma. Irina Begu revine pe teren dupa parcursul remarcabil de la Madrid, in timp ce Gabriela Ruse vrea sa continue parcursul solid aratat pana acum la Foro Italico. Ziua o incheie Ana Bogdan, care are meci de gala cu Caroline Garcia, ocupanta locului 4 in clasamentul WTA.Irinei Begu, care ocupa acum pozitia 27 in ... citeste toata stirea