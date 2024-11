Irina Begu in fata celei de-a treia finale in turneele WTA 125

Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 09 noiembrie 2024, 10:46 / Actualizat sambata, 09 noiembrie 2024 10:49Irina Begu (34 ani si 102 WTA) lupta sambata de la ora 18:00 pentru trofeul turneului WTA 125 de la Cali (Columbia). Romanca o intalneste pe slovena Veronika Erjavec (24 ani si 199 WTA), ea disputand al treilea ultim act in 2024 in astfel de turnee dupa cele din Antalya si Montreux.Irina Begu joaca sambata de la ora 18:00 in finala turneului WTA 125 de la Cali, unde o va ... citește toată știrea