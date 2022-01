Irina Begu, in sferturi la Melborune Summer Set * Sorana Cirstea a fost eliminata

Articol de GSP - Publicat joi, 06 ianuarie 2022, 08:37 / Actualizat joi, 06 ianuarie 2022 08:51Irina Begu (62 WTA, 31 de ani) continua seria buna din Australia si s-a calificat in sferturile turneului Melbourne Summer Set 2, dupa ce a trecut de italianca Jasmine Paolini (53 WTA, 26 de ani), scor 3-6, 6-2, 6-3.Romanca a avut parte de un meci lung, de doua ore si 3 minute, reusind in final sa se califice in sferturi, acolo unde va juca vineri cu Amanda Anisimova (20 de ani, 78 WTA).Irina ... citeste toata stirea