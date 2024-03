Irina Begu leaga victoriile in Antalya

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 28 martie 2024, 16:48 / Actualizat joi, 28 martie 2024 17:48Irina Begu (33 ani, 126 WTA), revenita in circuitul profesionist dupa aproape sapte luni de absenta, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 din Antalya (Turcia). Romanca a trecut de croata Tara Wurth (21 ani, 493 WTA) cu 7-5, 6-2.Irina Begu a reusit a doua victorie in turneul WTA 125 din Antalya desfasurat pe zgura, ea invingand-o pe croata Tara Wurth cu 7-5, 6-2 ... citește toată știrea