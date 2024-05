Irina Begu pierde in optimile de finala ale turneului la Roma * Danielle Collins s-a impus in doua seturi, 6-0, 6-3

Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 13 mai 2024, 20:47 / Actualizat luni, 13 mai 2024 23:30Irina Begu (33 de ani, 161 WTA) a pierdut in fata lui Danielle Collins (30 de ani, 15 WTA) in turul al patrulea al turneului de la Roma, 6-0, 6-3.Meciul cu Danielle Collins i-a aratat Irinei Begu care este diferenta pe care o are de recuperat fata de jucatoarele de top. Romanca a revenit in circuitul feminin in luna martie, dupa o absenta de sase luni din cauza unei accidentari la cot, iar la ... citește toată știrea