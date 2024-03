Irina Begu s-a calificat in semifinalele turneului WTA125 din Antalya

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 29 martie 2024, 16:31 / Actualizat vineri, 29 martie 2024 17:28Irina Begu (33 ani, 126 WTA) a trecut, vineri, in "sferturi" de slovena Polona Hercog (33 ani, 213 WTA) cu 6-4, 6-4 si o va intalni pe japoneza Moyuka Uchijima (22 de ani si 151 WTA) pentru un loc in finala.Irina Begu a reusit a treia victorie consecutiva in turneul WTA 125 din Antalya. Romanca in varsta de 33 de ani se afla la prima competitie dupa ce o accidentare la cot a tinut-o ... citește toată știrea