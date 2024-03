Irina Begu s-a intors in circuitul WTA dupa o pauza de sapte luni

Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 26 martie 2024, 16:39 / Actualizat marti, 26 martie 2024 17:52Irina Begu (33 ani, 126 WTA) a revenit in circuitul feminin cu o victorie, ea trecand, marti in primul tur al Megasaray Hotels Open, turneu de categoria WTA 125, de austriaca Sinja Kraus (21 ani, 180 WTA) cu 7-6 (10), 6-1.Irina Begu isi construieste revenirea in circuit, incepand cu un turneu mic pe zgura in Antalya. Megasaray Hotels Open este o compettie WTA 125, premiile totale fiind ... citește toată știrea