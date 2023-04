Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 06 aprilie 2023, 08:29 / Actualizat joi, 06 aprilie 2023 09:05Irina Begu (32 de ani, #37 WTA) a avansat, miercuri seara, in "optimile" turneului WTA de la Charleston, dupa o victorie impunatoare reusita in fata americancei Sofia Kenin (24 de ani, #142 WTA), castigatoarea de la Australian Open 2020. Jucatoarea din Romania s-a impus in minimum de seturi, scor 6-1, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 23 de minute.Momentul bun al tenisului ... citeste toata stirea