Irina Begu, victorie expeditiva la Wiesbaden si calificare in semifinale: "Am incercat sa fiu agresiva"

Articol de Luminita Paul - Publicat vineri, 03 mai 2024, 17:47 / Actualizat vineri, 03 mai 2024 17:47Irina Begu, 33 de ani, a(Trade Mark)128 WTA, s-a calificat in penultimul act al turneului challenger ITF de la Wiesbaden (Germania), dotat cu premii de 100.000 de dolari, dupa ce a trecut in "sferturi" cu 6-2, 6-2 de Katarina Zavatska (Ucr), 24 de ani, a(Trade Mark)181 WTA.Inca un pas, inca un meci castigat pe drumul revenirii de Irina Begu, care se afla in challengerul ITF de la Wiesbaden ... citește toată știrea