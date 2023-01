Irina Begu, victorie in primul tur al turneului de la Adelaide * Peste cine va da romanca in al doilea meci al competitiei

Articol de GSP - Publicat luni, 02 ianuarie 2023, 10:27 / Actualizat luni, 02 ianuarie 2023 10:27Irina Begu (32 de ani, numarul 34 WTA) a invins-o pe americanca Shelby Rogers (30 de ani, numarul 47 WTA), in primul tur al turneului de la Adelaide, Australia.Irina Begu s-a impus in fata lui Shelby Rogers cu scorul de 3-6, 7-6, 6-1, la capatul unei partide ce a durat putin peste doua ore si jumatate.AUSTRALIAN OPENAustralian Open s-ar putea muta in China: "S-a ajuns de la 80 de milioane de ... citeste toata stirea