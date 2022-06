Ironii dinspre FRF dupa anuntul retragerii de la nationala: "Mai intai trebuie sa te apuci de fotbal"

Articol de GSP - Publicat joi, 30 iunie 2022, 08:08 / Actualizat joi, 30 iunie 2022 08:52Andrei Vochin, consilierul presedintelui FRF Razvan Burleanu, a ironizat decizia lui Alexandru Mitrita (27 de ani) de a se retrage din prima reprezentativa a Romaniei.Alexandru Mitrita, extrema aflata sub contract cu americanii de la New York City FC, i-ar fi transmis selectionerului Edi Iordanescu sa il sara din schema pentru urmatoarele meciuri. Mai exact, partida pierduta de "tricolori" 0-2 in ... citeste toata stirea