Ironizat la sarbatoarea FCSB, Ionita II a raspuns cu aceeasi moneda: "Primul vostru titlu din palmares"

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 12 mai 2024, 21:12 / Actualizat duminica, 12 mai 2024 21:14Alexandru Ionita II (29 de ani) a "intepat-o" pe FCSB dupa ce sambata seara, in timpul sarbatorii de titlu a ros-albastrilor, a fost ironizat de un suporter al noii campioane.Rapidist declarat, Alexandru Ionita II, legitimat acum in China, la Yunnan Yukun, a oferit o declaratie memorabila in mai 2017, pe vremea cand imbraca tricoul Astrei Giurgiu: "Mie-mi vine sa plang. Ma scuzati, dar ... citește toată știrea