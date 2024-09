Isfan a rupt blestemul in Superliga cu un supergol * Incredibil de cand nu mai marcase

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 20 septembrie 2024, 20:14 / Actualizat vineri, 20 septembrie 2024 20:32Alexandru Isfan, mijlocasul ofensiv de la Gloria Buzau, a marcat in Superliga dupa aproape doi ani. El nu mai punctase din decembrie 2022, de pe vremea cand juca la FC Arges. Acum, in septembrie 2024, a inscris in remiza cu Botosani, scor 3-3.De atunci, Isfan a mai evoluat la Universitatea Craiova si Petrolul, fara sa marcheze. A reusit sa rupa blestemul la al 8-lea meci la ... citește toată știrea