Minaur Baia Mare se intoarce in Liga 3 dupa doar un sezon petrecut in Liga 2, la capatul unui campionat in care nu a reusit sa formeze o echipa puternica nici dupa multiplele achizitii facute in iarna, cu jucatori experimentati pentru acest nivel fotbalistic si nu numai, cu toate ca fostul antrenor paria ca va reusi mentinerea, sustinut puternic din spate de directorul tehnic Vasile Miriuta.Antrenorul care a promovat in premiera echipa, Ciprian Danciu, a fost indepartat dupa zece etape, cel ... citeste toata stirea