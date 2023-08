Articol de Andrei Craitoiu, Andrei Petrescu - Publicat joi, 03 august 2023, 23:04 / Actualizat joi, 03 august 2023 23:26Liviu Ciobotariu (52 de ani), antrenorul lui Sepsi, a primit nota 10 in Gazeta Sporturilor pentru lectia predata in dubla cu CSKA Sofia, 4-0 astazi, 2-0 in tur.Sepsi s-a distrat cu CSKA Sofia (2-0 in tur, 4-0 la retur) si va juca in turul 3 preliminar impotriva lui FC Aktobe (1-4 in tur). Kazahii au trecut de georgienii de la Torpedo Kutaisi, victorie 4-1 in tur si esec ... citeste toata stirea