Istvan Kovacs, distrus in direct dupa penalty-urile "de nicaieri" vazute in meciul U Cluj - Buzau: "Incerc sa ma temperez"

Articol de Maria Olteanu - Publicat sambata, 18 ianuarie 2025, 18:01 / Actualizat sambata, 18 ianuarie 2025 18:06Universitatea Cluj s-a impus dramatic sambata dupa-amiaza, in etapa #22 din Superliga, 2-1 pe teren propriu cu Gloria Buzau, la capatul unui meci in care trupa lui Sabau a intors scorul cu ajutorul a doua penalty-uri venite in ultimele minute.Buzoienii au deschis scorul in prima repriza, dar Nistor, din penalty, a adus succesul echipei lui. Ambele penalty-uri au fost dictate dupa