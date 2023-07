Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 10 iulie 2023, 08:07 / Actualizat luni, 10 iulie 2023 09:14Andrea Compagno (27 de ani), atacantul de la FCSB, ar fi pe lista celor de la Monza si Salernitana, echipe din Serie A.Italianul si-ar putea indeplini visul, acela de a juca in prima liga din Peninsula. Monza si Salernitana ar fi cu ochii pe Compagno, conform tuttomercatoweb.FCSBFlorinel Coman, anunt-soc in partea a II-a a interviului pentru GSP: "As vrea sa plec acum de la FCSB!" * ... citeste toata stirea