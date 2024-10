"Iti prelungesti contractul cu Dinamo?" * Zeljko Kopic, raspuns misterios: "Nu este momentul"

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 14 octombrie 2024, 11:56 / Actualizat luni, 14 octombrie 2024 11:56Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul lui Dinamo, a ezitat sa ofere un raspuns concret atunci cand a fost intrebat despre prelungirea contractului. Tehnicianul croat ii pregateste pe "caini" de aproape un an, timp in care a salvat echipa de la retrogradare.Dinamo se descurca excelent in acest sezon sub comanda lui Kopic. Se afla pe locul 5 in Superliga, cu 18 puncte acumulate dupa primele ... citește toată știrea