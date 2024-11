Iubitul Soranei Cirstea, reactie suburbana, dupa suspendarea lui Swiatek: "FMM. Deja suntem luati de prosti"

Articol de Cezar Titor - Publicat joi, 28 noiembrie 2024, 17:10 / Actualizat joi, 28 noiembrie 2024 17:49Ion Ion Esiriac, iubitul Soranei Cirstea (70 WTA), a avut o reactie suburbana in legatura cu justificarea sportivei Iga Swiatek, suspendata in cursul zilei de astazi, dupa ce un test antidoping a relevat prezenta unei substante interzise in corpul acesteia.Iga Swiatek (locul 2 WTA, 23 de ani) a fost testata pozitiv pentru trimetazidina, o substanta interzisa, si a acceptat o suspendare ... citește toată știrea