Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 29 mai 2023, 22:31 / Actualizat luni, 29 mai 2023 22:39Dinamo a spulberat-o pe FC Arges, 6-1, in turul barajului de promovare/mentinere in SuperLiga. Iulian Rosu, extrema "cainilor", a fost ponderat si considera ca echipa sa nu e inca promovata.Rosu a numit cele mai grele momente ale "cainilor" in acest sezon, le-a multumit investitorilor Andrei Nicolescu si Eugen Voicu si considera ca prezenta lui Cristi Borcea la meci a fost doar pentru imagine. ... citeste toata stirea