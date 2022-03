Iuliu Muresan, criticat de Marian Iuhasz pentru transferurile facute in iarna la Dinamo: "Sunt nemultumit de el"

Articol de Viorel Tudorache - Publicat miercuri, 16 martie 2022, 11:41 / Actualizat miercuri, 16 martie 2022 12:56Omul de afaceri Marian Iuhasz, membru DDB Elite si sponsor important la Dinamo, il critica public pe Iuliu Muresan (68 de ani) pentru transferurile facute in iarna: "Avem jucatori adusi de oameni care ne ingroapa".Administratorul special nu mai are zile bune la Dinamo. Marian Iuhaz, unul dintre fanii-actionari importanti din DDB si membru in Comitetul de Creditori, a inceput ... citeste toata stirea