Iustin Raducan a marcat "Golul Anului 2022" la echipele nationale. Jucatorul Stelei tinteste sus: "Imi doresc sa ajung golgheterul echipei nationale"

Jucatorul echipei Steaua Iustin Raducan (17 ani) este castigatorul competitiei "Golul Anului 2022", organizata de Federatia Romana de Fotbal prin platforma "Peluza tricolora".In finala, fiul fostului fotbalist Narcis Raducan a invins-o pe Isabela Lazar (16 ani), jucatoarea Universitatii Craiova, in urma voturilor exprimate de suporteri in zilele de 29 si 30 decembrie. A primit 55 la suta din totalul voturilor in finala.In competitia "Golul Anului 2022", FRF a propus 16 goluri inscrise in ... citeste toata stirea