Ivorianul care a semnat cu Rapid, uimit de ce a gasit in Romania: "Am ramas foarte surprins. Vorbisem cu niste cunoscuti inainte"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 12 februarie 2025, 13:29 / Actualizat miercuri, 12 februarie 2025 14:01Kader Keita (24 de ani), mijlocasul defensiv imprumutat de Rapid de la CFR Cluj, a oferit un prim interviu dupa ce a semnat cu echipa giulesteana.Dupa un an la Cluj, Keita a schimbat echipa din Superliga. Pana in vara va juca la Rapid, care l-a luat sub forma de imprumut. Jucatorul ivorian a vorbit despre calitatile lui, dar a spus si care a fost impactul cu Liga 1, in urma cu ... citește toată știrea