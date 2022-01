Izbucnirea lui Dorinel Munteanu: "Cam deplasat din partea lui Boloni. O idiotenie!"

Articol de GSP - Publicat joi, 13 ianuarie 2022, 11:23 / Actualizat joi, 13 ianuarie 2022 12:37Dorinel Munteanu (53 de ani), liderul de selectii in istoria primei reprezentative a Romaniei, cu 134 de meciuri in "tricolor", a reactionat ferm la auzul vestii ca Ladislau Boloni ar fi refuzat FRF si nu va prelua nationala, informatie dezvaluita in exclusivitate de GSP.ro.Dorinel Munteanu, in prezent antrenor la Otelul Galati, in Liga 3, era "convins" ca Ladislau Boloni va accepta propunerea FRF. ... citeste toata stirea