Jake Paul se ia de Conor McGregor: "Viata lui se destrama. Ii recomand sa lase alcoolul si sa bea lapte, sa isi mai intareasca oasele"

Articol de GSP - Publicat marti, 08 februarie 2022, 18:37 / Actualizat marti, 08 februarie 2022 18:41Jake Paul, 26 de ani, se ia de Conor McGregor, 33 de ani, pugilist irlandez a carei cariera a avut de suferit in ultimii ani, ca urmare a stilului de viata pe care il duce si al infrangerilor din ringul de box.In timp ce cariera lui Conor pare sa ajunga la final, Jake Paul e un pugilist american in plina ascensiune, cu cinci victorii din cinci in ring. Ultima obtinuta la mijlocul lui ... citeste toata stirea