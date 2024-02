Articol de Emanoil Ursache - Publicat miercuri, 07 februarie 2024, 17:09 / Actualizat miercuri, 07 februarie 2024 18:03Jamie Carragher (46 de ani), fundas central emblematic al lui Liverpool, care a cucerit alaturi de "cormorani" Champions League (2005) si Cupa UEFA (2001), si-a amintit in termeni laudativi pentru Rapid de dubla mansa disputata impotriva giulestenilor in preliminariile Cupei UEFA.Carragher a participat la podcastul Overlap, alaturi de alti fosti fotbalisti cu greutate in ... citeste toata stirea