Jandarmeria neaga implicarea galeriilor de fotbal in protestele pro-Calin Georgescu

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 26 februarie 2025, 18:34 / Actualizat miercuri, 26 februarie 2025 18:40Jandarmeria Capitalei a emis un comunicat dupa ce au aparut zvonuri in mediul online potrivit carora reprezentantii ultrasilor ar fi urmat sa iasa in strada pentru a-l sustine pe Calin Georgescu. Fostul candidat la Presedintia Romaniei din noiembrie 2024 a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.Georgescu este acuzat de sase infractiuni, conform unui comunicat al ... citește toată știrea