Jannik Sinner, dezamagit de apelul WADA in cazul sau de dopaj: "Sunt total surprins!"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat sambata, 28 septembrie 2024, 15:27 / Actualizat sambata, 28 septembrie 2024 16:12Jannik Sinner (23 de ani, lider ATP) a reactionat, dupa ce Agentia Mondiala Antidoping (WADA) a anuntat ca a depus contestatie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) in scandalul de dopaj in care este implicat italianul.Sinner a fost depistat pozitiv de doua ori cu clostebol, o substanta anabolizanta. in luna august a acestui an.Jannik Sinner, dezamagit de apelul WADA ... citește toată știrea