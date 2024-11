Jannik Sinner si Alexander Zverev pornesc drept favoriti pentru calificarea in ultimul act la ATP Finals

Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 16 noiembrie 2024, 10:37 / Actualizat sambata, 16 noiembrie 2024 11:01Jannik Sinner (23 de ani si 1 ATP) il intalneste pe Casper Ruud (25 de ani si 7 ATP), iar Alexander Zverev (27 de ani si 2 ATP) pe Taylor Fritz (27 de ani si 5 ATP) in semifinalele ATP Finals. Doar germanul s-a mai impus in aceasta competitie, el reusind sa castige trofeul in 2021.Ultima mare competitie a sezonului in circuitul ATP se apropie de deznodamant. Sambata, la Torino ... citește toată știrea