Jannik Sinner si Anna Kalinskaya, iubita lui, au disputat finale pe iarba in aceeasi zi * Doar unul dintre ei a castigat

Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 19:43 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 20:23Liderul ATP Jannik Sinner, 22 de ani, s-a impus in turneul ATP 500 de la Halle, 7-6 (8), 7-6 (2) in finala cu Hubert Hurkacz, in ziua in care prietena lui, Anna Kalinskaya, 25 de ani, a(Trade Mark)24 WTA, ceda dramatic la Berlin in ultimul act.Anna Kalinskaya si Jannik Sinner au fost aproape sa repete ceea ce reusisera cu doar o saptamana in urma Katie Boulter si Alex de Minaur: sa ... citește toată știrea