Articol de Roxana Fleseru, Daniel Grigore - Publicat joi, 27 aprilie 2023, 07:20 / Actualizat joi, 27 aprilie 2023 08:10Jaqueline Cristian (24 de ani, locul 168 WTA) a produs o mare surpriza la Madrid, unde a eliminat-o pe americanca Sloane Stephens (30 de ani, 48 WTA) in primul tur, scor 5-7, 6-4, 6-4!In actul secund, Jaqueline o va infrunta pe rusoaica Anastasia Potapova, locul 25 WTA.