Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 13 octombrie 2023, 23:14 / Actualizat vineri, 13 octombrie 2023 23:21Jaqueline Cristian (25 ani, a(Trade Mark)100 WTA) a trecut, vineri, in sferturi de finala la Rouen de belgianca Greet Minnen (26 de ani a(Trade Mark)60 WTA) cu 6-4, 6-3.Jaqueline Cristian si-a egalat cea mai buna performanta din acest an in turneele WTA125, dupa ce a invins-o pe favorita principala Greet Minnen cu 6-4, 6-3 intr-o ora si douazeci si unu de minute.Jaqueline ... citeste toata stirea