Jaqueline Cristian e favorita in turul urmator la Australian Open! Adversara din turul 3, noroc urias la Melbourne in 2025

Articol de Maria Olteanu - Publicat joi, 16 ianuarie 2025, 09:37 / Actualizat joi, 16 ianuarie 2025 09:43Jaqueline Cristian (26 de ani, locul 82 WTA) continua evolutia foarte buna de la primul turneu de Grand Slam al anului, avansand in aceasta dimineata in turul al treilea de la Australian Open, dupa ce s-a impus in doua seturi, scor 7-5, 7-5, in meciul cu Lucia Bronzetti (26 de ani, locul 76 WTA).Romanca face astfel cel mai mult rezultat al carierei intr-un turneu major, iar urmatorul hop ... citește toată știrea