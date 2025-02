Jaqueline Cristian, eliminata de la Transylvania Open de o adversara in varsta de 19 ani * Romania a ramas cu o singura jucatoare in turneu

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 20:24 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 20:29Jaqueline Cristian (26 de ani, 73 WTA) a fost eliminata in primul tur de la Transylvania Open, dupa ce a pierdut cu 6-4, 6-2 duelul cu Ella Seidel (19 ani, 143 WTA). Asadar, Ana Bogdan ramane singura sportiva din Romania calificata in turul al doilea in competitia de simplu.Dupa victoria surprinzatoare obtinuta la dublu in fata favoritelor principale, Jaqueline Cristian isi ... citește toată știrea