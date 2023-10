Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 11 octombrie 2023, 19:07 / Actualizat miercuri, 11 octombrie 2023 19:28Jaqueline Cristian (25 ani, #100 WTA) a trecut, miercuri, in optimi de finala la Rouen de Celine Naef (18 ani, #122 WTA) cu 6-4, 4-6, 6-3.Jaqueline Cristian continua seria de turnee WTA 125 pe care a avut-o in aceasta toamna si dupa Bari, Bucuresti si Parma, ea evolueaza in aceasta saptamana la Rouen, pe hard.Romanca in varsta de 25 de ani, care a revenit in Top 100, este ... citeste toata stirea