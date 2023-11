Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 26 noiembrie 2023, 20:06 / Actualizat duminica, 26 noiembrie 2023 20:07Jaqueline Cristian (25 de ani si 101 WTA) a jucat saptamana aceasta intr-un turneu ITF de 100.000 de dolari, fiind invinsa in finala de bulgaroaica Viktoria Tomova (28 ani, 98 WTA) cu 7-5, 6-3.Jaqueline Cristian nu si-a incheiat inca sezonul, ea evoluand in aceasta saptamana la turneul ITF de la Valencia, cu premii in valoare de 100.000 de dolari.Romanca in varsta de 25 de ... citeste toata stirea