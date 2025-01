Jaqueline Cristian, prima reactie dupa ce a reusit cea mai buna performanta a carierei * A amintit de Simona Halep in discursul ei

Articol de Maria Olteanu - Publicat joi, 16 ianuarie 2025, 12:04 / Actualizat joi, 16 ianuarie 2025 12:26Jaqueline Cristian (26 de ani, locul 82 WTA) s-a calificat joi dimineata in turul al treilea de la Australian Open, dupa ce s-a impus in doua seturi, scor 7-5, 7-5, in meciul cu Lucia Bronzetti (26 de ani, locul 76 WTA). Dupa meci, romanca a oferit o prima reactie, victoria ei marcand totodata si schimbarea in ierarhie, Jaq fiind de astazi "prima racheta" a Romaniei.Jaqueline nu pornea ... citește toată știrea