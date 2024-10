Jaqueline Cristian s-a oprit in optimile de finala ale turneului de la Guangzhou

Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 23 octombrie 2024, 11:19 / Actualizat miercuri, 23 octombrie 2024 11:28Jaqueline Cristian (26 de ani si 74 WTA) a pierdut in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Guangzhou in fata italiencei Lucia Bronzetti (25 de ani si 84 WTA) cu 6-7(5), 4-6.Jaqueline Cristian s-a oprit in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Guangzhou (China), ea fiind innvinsa de Lucia Bronzetti intr-un meci strans care a durat doua ore si noua minute. ... citește toată știrea