Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 14 octombrie 2023, 19:54 / Actualizat sambata, 14 octombrie 2023 20:05Jaqueline Cristian (25 ani, a(Trade Mark)100 WTA) a pierdut cu 5-7, 4-6 in fata elvetiencei Viktorija Golubic (30 ani a(Trade Mark)105 WTA) in semifinalele turneului WTA 125 Rouen.Parcursul lui Jaqueline Cristian la Rouen s-a incheiat, sambata seara, dupa un meci care a durat o ora si treizeci si cinci de minute. Romanca a fost invinsa in semifinalele turneului la WTA 125 ... citeste toata stirea