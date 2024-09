Jaqueline Cristian, victorie la debutul in turneul de la Beijing * Revedere cu campioana de la Wimbledon, Barbora Krejcikova in turul 2

Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 26 septembrie 2024, 14:45 / Actualizat joi, 26 septembrie 2024 14:46Romanca Jaqueline Cristian (26 de ani, locul 80 mondial) a depasit turul 1 in turneul WTA 1000 de la Beijing, impunandu-se cu 6-1, 7-6 (5) in fata unguroaicei Anna Bondar (27 de ani, numarul 90 WTA). In runda secunda o va infrunta iar pe Barbora Krejcikova, pe care a invins-o la Madrid.Jaqueline Cristian, debutanta in turneul de la Beijing, a intalnit o adversara cunoscuta, pe Anna ... citește toată știrea